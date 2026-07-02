Три человека погибли после столкновения двух иномарок под Орлом

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 1 июля 47-летний водитель «Шкода Октавия» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Орла. Около десяти утра в районе 433 километра при повороте налево он не уступил дорогу и столкнулся со встречным «Фольцваген Поло», которым управлял 31-летний водитель.

В аварии погибли на месте происшествия погибли водитель и 56-летний пассажир «Фольцваген Поло». Позже от травм в Орловской областной клинической больнице умер водитель «Шкоды».

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. В пяти дтп пострадали семь человек, семь из которых погибли.