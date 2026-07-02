Главным врачом Знаменской ЦРБ Орловской области назначена Мария Титова

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области сменился главный врач Знаменской центральной районной больницы. Учреждение возглавила Мария Титова, врач-оториноларинголог с 16-летним стажем. Коллективу нового руководителя представил глава департамента здравоохранения Константин Бобраков. Последние десять лет Мария Титова работала в НКМЦ имени Круглой.

Новый главврач окончила Медицинский институт ОГУ имени Тургенева в 2008 году, проходила интернатуру по оториноларингологии в Смоленском медуниверситете. С 2009 года работала врачом в Погарской ЦРБ, в 2011 году получила специальность эндоскописта. В 2024 году прошла повышение квалификации по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Перед Марией Титовой стоят задачи по укреплению кадрового потенциала и повышению качества обслуживания пациентов. В департаменте здравоохранения выразили уверенность, что учреждение ждет успешное развитие, а жители Знаменского района смогут получать необходимую помощь в комфортных условиях.