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НовостиОбщество1 июля 2026 14:54

Комната матери и ребенка в одном из орловских вузов вошла в топ лучших в России

ОГУ имени Тургенева отметили в списке Минобрнауки за заботу о студентах с детьми
Елена Зябкина
Фото: ОГУ имени Тургенева

Фото: ОГУ имени Тургенева

Комната матери и ребенка в Орловском государственном университете имени Тургенева признана одной из лучших в России. Вуз вошел в перечень Министерства науки и высшего образования РФ, куда отобрали лучшие инфраструктурные проекты, реализованные в 2025–2026 годах. В итоговый список вошли 76 объектов из 51 вуза страны.

Пространство открыли в 2025 году в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» нацпроекта «Семья». В комнате есть все необходимое для мам с детьми: место для кормления, пеленания и сна малыша, а для детей постарше — зона для отдыха и игр. Это помогает студенткам и сотрудницам совмещать родительство с учебой и работой.

Для орловских студентов и преподавателей это важная поддержка. Уютное и яркое пространство позволяет чувствовать себя увереннее, не отказываясь от учебы или карьеры из-за рождения ребенка. Вуз продолжает создавать комфортную среду для всех категорий обучающихся.