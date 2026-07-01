В Орле почтили память защитников Отечества в День ветеранов боевых действий

Фото: администрация Орла

В Орле у мемориала воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе прошло памятное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Эта дата объединяет всех, кто в разные годы защищал интересы России, исполнял воинский долг в локальных конфликтах и боевых действиях как на территории страны, так и за ее пределами.

В церемонии приняли участие представители администраций Орловской области и города Орла, ветеранских организаций, участники специальной военной операции, военнослужащие, общественники, студенты и жители города. Собравшиеся почтили память защитников минутой молчания.

После минуты молчания участники возложили цветы к мемориалу. Память о воинах-интернационалистах и всех защитниках Отечества остается важной частью истории региона. Орловцы ежегодно проводят такие мероприятия, чтобы отдать дань уважения героям.