С начала сезона от укусов клещей пострадали 1525 орловцев

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С начала сезона активности клещей в медицинские организации Орловской области обратились 1525 человек, из них 423 ребенка. Зарегистрировано пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом среди взрослого населения. Лабораторные исследования показали, что инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 20,3% от числа исследованных. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

В регионе запланированы акарицидные обработки на площади 500 гектаров. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии и Орловской дезинфекционной станции уже провели рекогносцировочные обследования и обработали более 485 гектаров. Также обработаны территории летних загородных и пришкольных оздоровительных учреждений.

Орловцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. Спасатели советуют использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок. При укусе клеща необходимо сразу обратиться к врачу. Сезон активности членистоногих продолжается, и риск заражения остается высоким.