Орловские футболисты выиграли Кубок Черноземья среди команд 2014 года рождения

Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

Юные футболисты из Орловской области стали победителями финала Кубка Черноземья СФФ «Центр» среди команд 2014 года рождения. Воспитанники тренера Михаила Межуева из Академии футбола имени Семина уверенно прошли групповой этап. Они разгромили «Ротор – 2» из Волгограда со счетом 7:0, липецкий «Металлург» – 5:0 и забили два безответных мяча в ворота «Темп-КИП».

В плей-офф орловцы продолжили победную серию. В четвертьфинале обыграли школу имени Слуцкого – 2:0, в полуфинале в серии пенальти оказались точнее тульского ЦИВС – 4:2 (основное время закончилось 0:0). Судьбу трофея решил единственный гол, забитый в финале игроком Академии Михаилом Шалаевым в ворота Академии «Ротора».

Орловские футболисты получили и индивидуальные награды. Лучшим игроком турнира признали Филиппа Бузаева, лучшим игроком команды – Андрея Житникова. Победа подтвердила высокий уровень подготовки воспитанников Академии имени Семина. Юные орловцы показали характер, мастерство и волю к победе.