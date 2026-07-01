В магазинах «Оптовичок» в Орловской области нашли просрочку и рыбу без документов

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Специалисты Россельхознадзора провели профилактический визит в магазинах сети «Оптовичок» в Орловской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверки прошли в двух точках в Орле и одной в Новосиле. В ходе осмотра выявили нарушения: в морозильных ларях и на витринах хранились свежемороженая рыба и мясная продукция без ветеринарных документов. Также на товарах отсутствовала маркировка с указанием сроков изготовления и годности.

В магазине в Новосиле обнаружили полуфабрикат костный птичий «Куриный» с истекшим сроком годности – он был годен до 24 мая 2026 года. Специалисты дали руководству рекомендации по исполнению ветеринарных правил и оценили уровень соблюдения требований. Однако нарушения все же зафиксировали.

По итогам проверки владельцам выдали предписание об устранении нарушений. Исполнение документа остается на контроле ведомства. Орловцам напоминают: перед покупкой стоит проверять сроки годности и наличие маркировки на продуктах. Особенно это касается мяса и рыбы, которые требуют строгого ветеринарного контроля.