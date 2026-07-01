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НовостиОбщество1 июля 2026 8:27

В Орловской области отремонтируют 10 километров дороги к больницам

В Орловской области обновят трассу «Дросково – Колпна» по нацпроекту
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства и строительства Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства и строительства Орловской области

В Колпнянском районе Орловской области начался ремонт участка автодороги «Дросково – Колпна». Объект включили в программу нацпроекта из-за трещин, выбоин и пучинообразований на покрытии, сообщает департамент дорожного хозяйства. Дорога ведет к Дросковской врачебной амбулатории и Колпнянской районной больнице, поэтому ее состояние особенно важно для жителей.

Подрядчик уже уложил выравнивающий слой асфальтобетона. Сейчас ведутся работы по ремонту водопропускных труб и остановочных площадок. Всего специалистам предстоит восстановить дорожное покрытие, тротуары, пересечения и примыкания, установить четыре остановочных павильона и укрепить обочины щебнем. Протяженность участка – около 10 километров.

После завершения основных работ дорогу обустроят элементами безопасности: нанесут разметку, установят знаки и сигнальные столбики, восстановят одну искусственную неровность. Ремонт сделает трассу комфортнее и безопаснее для орловцев, особенно для тех, кто добирается до медучреждений. Завершить работы планируют в установленный контрактом срок.