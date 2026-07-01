Орловцы заплатили страховщикам 1,3 млрд рублей в первом квартале 2026 года

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За первые три месяца 2026 года орловцы заключили 111 тысяч договоров со страховыми компаниями и заплатили им почти 1,3 миллиарда рублей. Это на 11% по количеству и на 45% по сумме больше, чем годом ранее. Существенный рост произошел за счет страхования жизни – количество договоров выросло на 11%, а сумма премий увеличилась в 2,2 раза. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Орловской области.

На рынке автострахования также заметны изменения. Договоров ОСАГО стало на 28% больше – более 65 тысяч, но сумма премий снизилась почти на 1,5% до 280 миллионов рублей. Аналитики связывают это с покупкой краткосрочных полисов, в основном для такси. Полисов каско орловцы оформили почти 6 тысяч – на 5% больше, заплатив за них почти 130 миллионов рублей. Росту способствовало увеличение продаж новых автомобилей.

А вот страховок от несчастных случаев жители региона стали покупать реже. Число договоров снизилось на 5% до 9658, а сумма премий упала на 35% до 26,5 миллиона рублей. Эксперты связывают это со снижением объемов ипотечного кредитования. При этом выплаты страховых компаний орловцам выросли на 40% и превысили миллиард рублей.