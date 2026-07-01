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НовостиЗдоровье1 июля 2026 6:48

Наркозный аппарат за 2,6 млн поступил в Ливенскую ЦРБ Орловской области

Современное оборудование поможет сохранить здоровье орловчанок
Елена Зябкина
Фото: Ливенская ЦРБ

Фото: Ливенская ЦРБ

В акушерско-гинекологический комплекс Ливенской центральной районной больницы Орловской области поступил современный наркозный аппарат. Оборудование российского производства стоимостью 2,6 миллиона рублей уже установили в операционной гинекологического отделения, сообщили в медучреждении.

Аппарат оснащен дисплеем и сенсорным управлением. Его применение позволит акушерам-гинекологам расширить объем операционных вмешательств и внедрить новые технологии. Это особенно важно для сохранения репродуктивного здоровья орловских пациенток.

Новое оборудование поможет врачам проводить операции на более высоком уровне, повышая их безопасность и эффективность. Поступление современной техники – часть планомерной работы по улучшению медицинской помощи в районе.