У кадрового центра Орловской области изменился телефон горячей линии

Фото: пресс-служба Кадрового центра Орловской области

В Орловской области с 1 июля у Кадрового центра меняется номер телефона для консультаций. Теперь жители региона могут обращаться по бесплатному номеру 8-800-300-72-73, сообщили в центре. Звонки принимаются с понедельника по пятницу.

По новому телефону орловцы смогут узнать о мерах государственной поддержки в сфере занятости, уточнить даты проводимых мероприятий и получить ответы на вопросы о работе Кадровых центров «Работа России».

Старый номер больше не действует. Специалисты центра рекомендуют жителям региона использовать обновленный контакт для оперативного решения вопросов, связанных с трудоустройством и социальной поддержкой.