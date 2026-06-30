Суд обязал орловского собственника вернуть в оборот 159 га земли

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Болховский районный суд Орловской области удовлетворил иск Россельхознадзора и обязал владельца двух земельных участков площадью 159,4 гектара очистить их от сорняков и разработать проект мелиорации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В ноябре 2025 года специалисты обнаружили, что земли сельхозназначения в Хуторском поселении заросли травой и кустарником. Участки принадлежат физическому лицу. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В адрес собственника неоднократно направляли предписания, но они остались без ответа. Нарушения не устранили, и Управление Россельхознадзора обратилось в суд. Изучив материалы дела, суд встал на сторону надзорного органа. Теперь у правообладателя есть четыре месяца с момента вступления решения в силу, чтобы привести землю в порядок.

Это уже второй подобный случай в регионе. С начала года Россельхознадзор через суд добился ввода в оборот неиспользуемых земель на общей площади 168,8 гектара. Все иски ведомства удовлетворены, исполнение решений контролируют.

Орловские власти продолжают борьбу с неиспользуемыми сельхозугодьями. Вовлечение земель в оборот важно для развития агропромышленного комплекса региона. Собственникам напоминают: за нарушение земельного законодательства предусмотрена административная ответственность.