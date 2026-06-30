Резервные дни ОГЭ стартовали для 1100 девятиклассников Орловской области

Фото: Департамент образования Орловской области

В Орловской области с 29 июня по 6 июля проходят резервные дни основного государственного экзамена для выпускников девятых классов. На участие в экзаменах зарегистрировано более 1100 человек, сообщили в Региональном центре оценки качества образования. Резервные дни дают возможность сдать ОГЭ и получить аттестат тем, кто пропустил экзамены по уважительным причинам, завершил работу досрочно из-за болезни или получил не более двух неудовлетворительных результатов в основные дни.

29 июня экзамен по математике прошел в 29 пунктах на базе школ и в трех пунктах на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие 615 девятиклассников. Экзамен по русскому языку 2 июля пройдет в 23 пунктах, на него зарегистрированы 99 человек. Всего на экзамены по физике, химии, информатике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию и литературе 3 июля записались 275 участников.

Все пункты оснащены видеонаблюдением, рамками металлодетекторов. В 13 из них установлены подавители сигналов сотовой связи. За объективностью следят аккредитованные общественные наблюдатели. Экзамены по информатике, географии, устной части английского, обществознанию и биологии пройдут 6 июля в 10 пунктах – на них зарегистрированы 147 человек.

Результаты последних экзаменов участники узнают не позднее 14 июля. Резервные дни – последний шанс в этом году сдать ОГЭ и завершить учебный год без академических задолженностей.