На трассе под Орлом в ДТП погибли три человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Трагедия случилась сегодня утром на 356 километре трассы М-2 «Крым». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель «ВАЗ-2111» ехал по федеральной автодороге со стороны Орла в направлении Москвы и около девяти утра выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Ситрак» под управлением 59-летнего водителя. После этого грузовик въехал в «Рено Логан».

В аварии погибли водитель и два пассажира отечественной легковушки – 35-летний и 30-летний мужчины.

На месте ДТП работали экипажи ДПС, которые обеспечили бесперебойное движение по участку федеральной трассы. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.