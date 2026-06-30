Годовая инфляция в Орловской области составила 5%

Фото: Елена Зябкина

В мае годовая инфляция в Орловской области остановилась на отметке 5% – это ниже общероссийского показателя в 5,3%. По сравнению с апрелем заметно подешевели продукты, особенно овощи и фрукты. Помидоры и огурцы стали доступнее из-за сокращения расходов на отопление теплиц и роста производства тепличной продукции в стране. Импортные перец и бананы также подешевели благодаря укреплению рубля.

Снизились цены и на яйца – их производство увеличилось, что привело к росту предложения на рынке. Однако сахар подорожал. Это связано с сезонным снижением его производства весной и ростом затрат сахарных заводов. Такая динамика традиционна для этого времени года.

В непродовольственном секторе выросли цены на средства связи, в том числе смартфоны. Новые поставки некоторых моделей идут по более высоким ценам из-за дефицита комплектующих на мировом рынке. Также подорожали одежда и белье – ретейлеры перенесли в цену издержки на закупку и доставку обновленного ассортимента на фоне сезонного спроса. При этом меховые изделия дешевели второй месяц подряд – магазины проводили распродажи в связи с низким спросом.

Орловцы могут отметить, что ситуация с ценами в регионе остается стабильнее, чем в среднем по стране. Снижение стоимости овощей и яиц частично компенсирует рост цен на сахар и одежду. Аналитики связывают это с локальными особенностями рынка и сезонными факторами.