Орловские многодетные семьи получат по четыре тысячи на школьную форму

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В Орловской области с 1 июля начинается прием заявлений на единовременное пособие для многодетных семей на приобретение школьной и спортивной формы. Выплату в размере четырех тысяч рублей могут получить родители на каждого ребенка, обучающегося в школе на территории региона, сообщает департамент соцзащиты. Заявление принимают только в третьем квартале — с 1 июля по 30 сентября включительно.

Подать документы можно через портал Госуслуг, в МФЦ или в филиалах соцзащиты по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт, реквизиты банковского счета и справку из школы об обучении ребенка. Обратиться за выплатой может один из родителей по их выбору или единственный родитель в многодетной семье.

Специалисты напоминают: заявление принимается только в течение третьего квартала, поэтому затягивать с подачей не стоит. Все вопросы можно задать по бесплатному телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01.

Выплата ежегодная и доступна для всех многодетных семей региона, чьи дети учатся в школах области.