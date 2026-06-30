Самозанятые орловцы застраховали больничные в пилотном проекте

Фото: Ирина Кабанова

С начала 2026 года 75 самозанятых орловцев вступили в добровольные правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Чтобы получить право на оплачиваемый больничный, они ежемесячно перечисляют страховые взносы, сообщает Отделение СФР по Орловской области. При этом 62% участников выбрали максимальную страховую сумму в 50 тысяч рублей.

Тариф страховых взносов составляет 3,84% от выбранной суммы. Право на пособие появится не ранее, чем через шесть месяцев непрерывной уплаты взносов. Больничные будут выплачивать при заболевании, травме или необходимости ухода за больным членом семьи.

Если самозанятый прекратит платить взносы, право на оплачиваемый больничный будет утеряно. Орловцам напоминают: участие в пилотном проекте – добровольное, но позволяет получить социальную защиту на случай временной нетрудоспособности. Заявки на участие продолжают принимать.