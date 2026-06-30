Ракетная опасность объявлена в Орловской области

Фото: Елена Зябкина

На территории Орловской области объявлена опасность. Об этом сообщают губернатор Андрей Клычков и МЧС России.

Орловцам напомнили, что во время ракетной опасности рекомендуется отойти от окон и укрыться в комнате со сплошными стенами. Находясь на улице необходимо пройти в укрытие. Это может быть подземная парковка, подвал или подземный переход. Если вы едите в машине, но остановите автомобиль и проследуйте в ближайшее укрытие.

Находится в безопасном месте необходимо до отмены ракетной опасности в Орловской области.