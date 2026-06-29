Орловский студент ответит в суде за кражу 74 тысяч с карты преподавателя

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Ливенском районе Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего студента техникума. Его обвиняют в краже и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По версии следствия, в октябре 2025 года молодой человек находился в техникуме, где похитил сим-карту преподавателя. С ее помощью он совершил покупки на маркетплейсе на общую сумму более 74 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре 2025 года студент открыл счет в банке и продал доступ к электронным средствам платежа неустановленному лицу для неправомерного оборота денег. Обвиняемый полностью признал вину в совершенных преступлениях. Следствие собрало достаточные доказательства для передачи дела в суд.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.