Орловские волейболисты победили на Первенстве ЦФО в Орле

Фото: Анастасия Дорохова

В Орле на песчаных кортах Центрального стадиона имени Ленина с 25 по 28 июня прошли Первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет и межрегиональные соревнования взрослых. В борьбе за медали приняли участие 11 пар юношей и 15 пар девушек. Орловскую область представляли три мужские и две женские пары. По итогам жеребьевки спортсменам пришлось быстро подстраиваться под стиль соперников.

Особую радость болельщикам принесла победа орловской пары в зачете юношей. Игорь Мельников и Алексей Цыцоев заняли первое место, обыграв в финале соперников из Московской области со счетом 2:0 по партиям. Теперь они представят Орловскую область на Первенстве России. Среди девушек лучший результат показала пара из Калужской области.

Сразу после окончания юношеских баталий на корты вышли взрослые спортсмены. В межрегиональных соревнованиях участвовали семь женских и девять мужских пар. Орловцы Иван Скотников и Илья Коробков заняли второе место, уступив в финале паре из Брянска. Победа юных земляков стала ярким событием для орловского спорта.