Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 13:43

Орловские волейболисты победили на Первенстве ЦФО в Орле

Игорь Мельников и Алексей Цыцоев представят Орловскую область на Первенстве России
Елена Зябкина
Фото: Анастасия Дорохова

Фото: Анастасия Дорохова

В Орле на песчаных кортах Центрального стадиона имени Ленина с 25 по 28 июня прошли Первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет и межрегиональные соревнования взрослых. В борьбе за медали приняли участие 11 пар юношей и 15 пар девушек. Орловскую область представляли три мужские и две женские пары. По итогам жеребьевки спортсменам пришлось быстро подстраиваться под стиль соперников.

Особую радость болельщикам принесла победа орловской пары в зачете юношей. Игорь Мельников и Алексей Цыцоев заняли первое место, обыграв в финале соперников из Московской области со счетом 2:0 по партиям. Теперь они представят Орловскую область на Первенстве России. Среди девушек лучший результат показала пара из Калужской области.

Сразу после окончания юношеских баталий на корты вышли взрослые спортсмены. В межрегиональных соревнованиях участвовали семь женских и девять мужских пар. Орловцы Иван Скотников и Илья Коробков заняли второе место, уступив в финале паре из Брянска. Победа юных земляков стала ярким событием для орловского спорта.