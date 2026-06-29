Орловские спасатели вывели пожилую женщину из леса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Пожилая женщина заблудилась в лесу недалеко от Болхова днем 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Болховчанка в 14:29 сама дозвонилась до спасателей и сообщила, что потеряла ориентир на местности, а кроме того, ей тяжело передвигаться. Сотрудники 14 пожарно-спасательной части, поддерживая связь с заблудившейся женщиной по телефону, оперативно отыскали болховчанку. Затем сотрудники МЧС России сопроводили ее до дома.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области помощь понадобилась шести жителям.