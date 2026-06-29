Орловской области 59 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: ОРЦОКО

В Орловской области продолжают поступать результаты Единого государственного экзамена. Стали известны итоги по биологии, географии, информатике и иностранным языкам. Сразу несколько выпускников 11-х классов сдали сложнейшие предметы на высший балл. Всего в регионе 59 стобалльников. Среди них шесть человек набрали 200 баллов, а одна выпускница установила рекорд. Об этом сообщает орловский РЦОКО.

Арина Макарова из школы No 35 получила 100 баллов по русскому языку, профильной математике и информатике. Она стала единственной в Орловской области обладательницей максимальных 300 баллов. Также 100 баллов по информатике получили Кирилл Филин из лицея No 1, Максим Косарев из лицея No 21 и Тимофей Сорокин из гимназии ОГУ. По биологии отличились Надежда Флорес из гимназии No 16 и Алина Коробецкая из Нарышкинской школы. По географии идеальные результаты показали Иван Гогунов из гимназии Ливен и Екатерина Рябова из школы No 2 Орла.

Руководитель депатамента образования Татьяна Патова отметила, что гордится выпускниками. Она подчеркнула, что 59 ребят доказали – нет ничего невозможного. Особо она выделила историю успеха Арины Макаровой как пример невероятной целеустремленности. Патова поздравила всех стобалльников и их наставников, пожелав яркого старта в студенческой жизни.

Высокие результаты ЕГЭ стали возможны благодаря таланту, труду и поддержке учителей и родителей. Орловские школьники продолжают бить рекорды, показывая, что 300 баллов – это достижимая цель. Регион гордится своими выпускниками и их педагогами.