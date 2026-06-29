Орловский губернатор наградил победительниц конкурса «Женщины в АПК»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В областной администрации губернатор Андрей Клычков вручил награды победительницам регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», сообщает пресс-служба правительства. Глава региона подчеркнул, что в развитии сельского хозяйства огромную роль играют женщины — руководители и специалисты отрасли. Он поблагодарил их за активный труд и достойный вклад в продовольственную безопасность, отметив, что агропромышленный комплекс Орловщины показывает хорошие результаты.

Победительницами стали четыре женщины. Елена Шатунова из Мценского района победила в номинации «Кто, если не я?» за социальный проект по улучшению жизни на селе. Елена Ададурова отмечена как «Превосходящая звезда» за успешный стартап в АПК. Галина Акимова, гендиректор «Гранд Фрайз», получила награду в номинации «Суперженщина» за инновации и социальную ответственность. Антонина Писарева из кооператива «Кооператор» стала лучшей в номинации «Есть женщины в русских селеньях» за общественную деятельность.

Конкурс проводится ежегодно, чтобы повысить роль и статус женщин в агропромышленном комплексе. Организатором регионального этапа выступил департамент сельского хозяйства. Сельское хозяйство Орловской области продолжает развиваться, и женщины-лидеры вносят в этот процесс весомый вклад.