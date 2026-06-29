В Орловской области открыли 12 пляжей в 11 районах

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области для жителей и гостей региона открыты 12 пляжей в 11 районах, сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Зоны отдыха работают в Ливнах на реке Сосна, в Мценске на реке Зуша, а также в Верховском, Должанском, Дмитровском, Колпнянском, Новосильском, Новодеревеньковском, Ливенском, Троснянском и Корсаковском районах. В основном это оборудованные пляжи на реках и прудах.

Всего на Орловщине 34 оборудованных пляжа. Из них 31 — муниципальные, еще три созданы организациями: на пруду Сахарный в поселке Большевик, на реке Мезенка и в парке-отеле «Мечта». Один пляж работает при детском загородном оздоровительном учреждении. Однако на многих других водоемах купаться запрещено — вода и территория не соответствуют требованиям безопасности и санитарии, а спасатели там не дежурят.

Орловцам рекомендуют выбирать для отдыха только официально открытые пляжи. Это поможет избежать несчастных случаев и сохранить здоровье. Спасатели напоминают: купаться можно только в разрешенных местах, где есть посты и обеспечен контроль за безопасностью.