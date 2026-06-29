Сотрудники МЧС проверяют дома орловцев на пожарную безопасность

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Инспекторы отдела надзорной деятельности по городу Ливны и Ливенскому району ежедневно проводят рейды по профилактике пожаров в жилых домах. Специалисты беседуют с жителями, проверяют состояние электропроводки и электрооборудования, правильность эксплуатации печного отопления. В ходе рейдов напоминают телефоны экстренных служб и рассказывают о телефоне доверия, куда можно сообщить о нарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют орловцам соблюдать требования пожарной безопасности. Особое внимание уделяют домам с печным отоплением и ветхой электропроводкой — именно там чаще всего возникают возгорания. Жителям советуют не оставлять без присмотра включенные приборы и следить за состоянием розеток.

В случае возгорания или появления запаха дыма необходимо немедленно звонить по телефонам 01, 101 или 112. Соблюдение простых правил поможет избежать трагедий и сохранить имущество. Рейды МЧС будут продолжаться и дальше.