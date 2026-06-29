Орловская выпускница набрала 300 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Фото: администрация Орла

В Орле установили новый образовательный рекорд. Выпускница школы No 35 Арина Макарова набрала максимальные 300 баллов на Едином государственном экзамене. Ранее она уже получила по 100 баллов по русскому языку и профильной математике. На областном Балу медалистов, стало известно о ее третьем стобалльном результате – по информатике.

Это выдающееся достижение стало предметом гордости для школы, педагогов и родителей. Результат подтверждает, что в регионе растут талантливые и целеустремленные молодые люди. Арина планирует связать свою жизнь с IT-сферой, и ее блестящие знания уже открывают перед ней самые широкие возможности.

Третий стобалльный результат делает Арину одной из лучших выпускниц Орловской области. Ее успех – яркий пример того, как упорный труд и нацеленность на результат помогают достигать максимальных высот.