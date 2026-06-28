В трех селах Орловской области подключили новый водопровод

Фото: газета «Сельские зори»

В селе Сомово, деревнях Саковнинки и Козловка Троснянского района завершается подключение к новому водопроводу. Масштабное обновление системы водоснабжения проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчик проложил трассу общей протяженностью более 10 километров, построил 45 колодцев и пожарных гидрантов, возвел две водонапорные башни, смонтировал и подключил к электросети насосное оборудование. Об этом сообщила газета «Сельские зори».

Специалисты уже провели промывку и дезинфекцию трассы, обеспечив соответствие воды санитарным нормам еще до начала эксплуатации. Сейчас администрация района совместно с муниципальным жилищно-коммунальным предприятием активно занимается переподключением абонентов к новой системе.

На строительство сетей водоснабжения в трех населенных пунктах выделили 29 миллионов рублей. Завершить все работы по подключению домов планируют в ближайшее время.