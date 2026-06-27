Бал медалистов прошел в Орле в День молодежи

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле на базе государственного института культуры прошел Бал медалистов. Выпускников поздравили губернатор Андрей Клычков, заместитель председателя облсовета Олег Кошелев, сенатор Василий Иконников и другие официальные лица. Глава региона отметил, что символично, что бал совпал с Днем молодежи.

В этом году из почти трех тысяч выпускников более 500 одиннадцатиклассников стали золотыми медалистами. По итогам ЕГЭ в регионе пять мультистобалльников и свыше 50 стобалльных результатов –больше всего по русскому языку, физике, химии и математике. Клычков подчеркнул, что 863 выпускника показали высокие результаты, более 100 стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады, а 19 удостоены именных стипендий губернатора.

Глава региона поблагодарил выпускников за силу воли, трудолюбие и целеустремленность, а также адресовал слова благодарности родителям и учителям. Торжественное мероприятие стало ярким финалом учебного года для лучших школьников Орловской области.