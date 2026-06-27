Орловцев просят помочь в поисках пропавшей 73-летней женщины

Фото: СУ СК России по Калужской области

В соседней Калужской области уже почти год продолжаются поиски 73-летней женщины. Пенсионерка ушла из своего дачного дома в СНТ «Лесное» Бабынинского района 13 августа 2025 года и до сих пор не вернулась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, однако поиски не прекращаются. К ним подключились сотрудники МЧС, полицейские, военнослужащие и волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы каштановые, глаза голубые. Женщина носит очки в бело-зеленой оправе. Особые приметы помогут опознать ее даже спустя длительное время. Следователи просят орловцев и всех, кто может располагать информацией, откликнуться.

За любые сведения, которые помогут найти пенсионерку, гарантируется вознаграждение в 500 тысяч рублей. Звонить можно по телефонам 8-920-895-47-44 и 8-999-380-35-58. Анонимность обещают. Даже самый незначительный факт может стать ключевым в этом деле.

Орловцев, которые могут знать что-либо о местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения, просят не оставаться равнодушными. Помощь волонтеров и неравнодушных граждан часто бывает решающей в таких ситуациях.