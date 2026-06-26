Более 480 орловцев получили приглашения на собеседования на ярмарке вакансий

Фото: пресс-служба Кадрового центра Орловской области

В Орловской области завершился федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие проходило два дня. 25 июня площадки работали в девяти населенных пунктах, включая Мценск, Болхов и Кромы. Главная площадка развернулась 26 июня в аграрном университете. Участие приняли более 80 работодателей, представивших свыше 3,5 тысячи вакансий. По итогам приглашения на собеседования получили более 480 соискателей, сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области.

На главной площадке гостей приветствовали руководители профильных департаментов и ректор вуза. Для посетителей организовали мастер-классы по карьерному развитию, консультации экспертов, а также профориентационный «Фестиваль профессий», где более 350 студентов узнали о специальностях будущего. Работодатели участвовали в тренинге «Собеседование по-новому». Для молодежи провели командную игру на знание рынка труда.

В программе также были выставка форменной одежды и спецтехники, гастрофестиваль с продукцией местных производителей, занятия спортом и мастер-классы по флористике и созданию игрушек. Для детей организовали творческие активности и полевую кухню. Карьерные консультанты рассказывали о социальном контракте, поддержке при открытии бизнеса и возможностях Кадровых центров.

Ярмарка проходит в регионе в четвертый раз и с каждым годом становится популярнее. В апреле на региональном этапе более 70 компаний предложили тысячу вакансий, которые посетили около 850 человек. Организаторы расширяют охват, привлекают новых работодателей и внедряют интерактивные форматы.