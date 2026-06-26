В Орле стартовало Первенство ЦФО по пляжному волейболу

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

В Орле на пляжных площадках стадиона имени Ленина стартовало Первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу. Соревнования продлятся до 27 июня. За это время победителей и призеров определят среди 11 мужских и 15 женских пар, из которых шесть представляют Орловскую область. Игры начинаются ежедневно в 10:00.

Это событие стало подготовкой к более масштабному турниру: с 8 по 11 июля в Орле пройдет Финал Кубка России по пляжному волейболу. В нем примут участие 64 пары из России, Казахстана и Беларуси. Основные игры развернутся на площади Ленина, где возведут трибуны на 1500 зрителей. Также задействуют корты на Центральном стадионе.

Трансляции финальных матчей Кубка России будут доступны на федеральных каналах и интернет-платформах. Орловцы и гости города смогут не только поддержать земляков на Первенстве ЦФО, но и стать свидетелями международных баталий в июле. Спортивный праздник набирает обороты.