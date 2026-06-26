Юбилейный забег «ПоБерегу» пройдет в Орле 19 сентября Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орле 19 сентября состоится пятый юбилейный благотворительный забег «ПоБерегу». Старт – на площади Ленина. Участники смогут выбрать дистанцию по силам: 100 метров для людей с ограниченными возможностями здоровья, 1 километр для детей, 5,6 и 11,4 километра для взрослых. Регистрация уже открыта на сайте поберегу.рф.

Организаторы обещают не только забег, но и концертную программу, мастер-классы, семейные активности и зоны отдыха. С 22 августа стоимость участия увеличится, поэтому регистрироваться выгоднее заранее. Те, кто уже зарегистрировался, повторно ничего делать не нужно – слоты автоматически перенесены на новую дату.

Гостей приглашают приходить всей семьей, поддерживать участников и стать частью большого городского праздника спорта и добра. Осенняя погода, живописные виды Орла и атмосфера единства ждут всех желающих 19 сентября на площади Ленина.