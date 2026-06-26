Орловский губернатор обсудил сотрудничество с Гомельской и Брестской областями

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прибыл в Минск для участия в XIII Форуме регионов Беларуси и России. Главная тема – экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития Союзного государства. Глава региона встретился с председателями Гомельского и Брестского облисполкомов Иваном Крупко и Петром Пархомчиком.

Клычков подчеркнул, что эти области – давние и надежные партнеры Орловщины. Программа форума насыщенная: работа разбита по ключевым секциям – от продовольственной безопасности и промышленной кооперации до технологического суверенитета и поддержки молодежи.

Сегодня губернатор также примет участие в пленарном заседании с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой. По итогам форума ожидаются новые соглашения между регионами.