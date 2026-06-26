Орловский адвокат осужден за обман клиентки на сто тысяч и взятку в три миллиона

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области вынесен приговор адвокату одной из коллегий. Его признали виновным в мошенничестве, предложении посредничества во взяточничестве и незаконном хранении оружия, сообщили в следственном управлении. Фигурант был назначен защитником подсудимой по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

В декабре 2024 года адвокат обманом получил от женщины сто тысяч рублей. Он пообещал передать их судье, чтобы тот не изменял ей меру пресечения в виде подписки о невыезде. На самом деле никаких договоренностей с судьей у него не было. Деньги адвокат присвоил себе. С декабря 2024 года по май 2025 года он также предлагал клиентке передать судье взятку в три миллиона рублей за отсрочку наказания. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, в мае 2025 года адвокат незаконно приобрел и хранил по месту жительства охотничье ружье с укороченными стволами. Уголовное дело возбудили по материалам регионального УФСБ.

Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на два года со штрафом 3,2 миллиона рублей. Приговор вступил в законную силу.