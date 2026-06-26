В Орле строят четвертый этаж школы на Родзевича – Белевича

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орле продолжается строительство общеобразовательной школы на улице Родзевича – Белевича. На объекте задействовано 80 строителей и 12 единиц техники, сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона. Специалисты подрядной организации занимаются армированием и монтажом опалубки железобетонного каркаса четвертого этажа на всех пяти блоках.

Параллельно ведется кирпичная кладка наружных стен первого и второго этажей и внутренних перегородок цоколя. В актовом зале строители возводят фундамент и железобетонные стены. Подрядчик приступил к обустройству центральной входной группы, завершено устройство ростверков и колонн. Над входом будет зал хореографии на втором и третьем этажах.

Также продолжаются работы по прокладке ливневой канализации и завозу грунта для благоустройства спортплощадки. Когда завершится строительство, пока не уточняется. Школа станет новым образовательным центром для орловцев.