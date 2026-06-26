Орловцы смогут доехать на «День Русского поля» на автобусе «Орел – Мценск»

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области 4 и 5 июля в селе Отрадинском Мценского района пройдут праздник «День Русского поля» и региональный этап марафона «Земля спорта». Мероприятия состоятся в рамках Аграрной недели, которая продлится с 30 июня по 5 июля. Для удобства орловцев в маршрут автобуса No 403 «Орел – Мценск» на эти дни включат остановку «Русское Поле».

Посетителей ждет большая развлекательно-познавательная программа. 4 июля ожидается выступление народного артиста России Александра Малинина. Гости смогут не только насладиться концертом, но и принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Приобрести билеты на автобус можно на сайте АО «Автотранс». Организаторы рекомендуют планировать поездку заранее. Пригородные автобусы будут следовать по расписанию с дополнительной остановкой в дни проведения праздника.