Орловские яхтсмены взяли золото и серебро на Кубке Черноземья Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже прошел Кубок Черноземья по парусному спорту памяти яхтсмена Олега Рязанцева. За награды боролись свыше 120 спортсменов из шести регионов, включая Орловскую область. Орловцы выступили достойно: Юлия Полякова завоевала золото, София Самойленко – серебро.

В число сильнейших также вошли Михаил Филиппов и Иляна Соснова, занявшие пятые места в своих категориях. Орловскую область представляли яхтсмены спортшколы No 10 и региональной Федерации парусного спорта.

Соревнования прошли на высоком уровне, орловские спортсмены подтвердили свой класс.