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НовостиПолитика26 июня 2026 6:58

Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА

Над Орловской областью за ночь уничтожили 17 беспилотников
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при массированной начной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны РФ, над страной за ночь были перехвачены 660 украинских дронов самолетного типа.