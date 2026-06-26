Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА

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В небе над Орловской областью за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 17 вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает глава региона Андрей Клычков.

Как уточнил губернатор, при массированной начной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Минобороны РФ, над страной за ночь были перехвачены 660 украинских дронов самолетного типа.