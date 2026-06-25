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НовостиПроисшествия25 июня 2026 13:58

Двое подростков из Верховья ответят в суде за вымогательство

В Орловской области несовершеннолетние избили мальчика и требовали пять тысяч рублей
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Верховском районе Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних жителей поселка Верховье. Их обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следователи выяснили, что в июле 2025 года на стадионе ребята потребовали у другого ребенка пять тысяч рублей. После его отказа передать деньги, дети избили юного орловца.

При этом, свою вину юные вымогатели не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.