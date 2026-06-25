Двое подростков из Верховья ответят в суде за вымогательство

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Верховском районе Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих несовершеннолетних жителей поселка Верховье. Их обвиняют в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Следователи выяснили, что в июле 2025 года на стадионе ребята потребовали у другого ребенка пять тысяч рублей. После его отказа передать деньги, дети избили юного орловца.

При этом, свою вину юные вымогатели не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.