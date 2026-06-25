В орловском селе Кривцово-Плота благоустроят 6 тысяч квадратов за 30 млн рублей

Фото: администрация Должанского района

В селе Кривцово-Плота Должанского района Орловской области стартовало благоустройство общественной территории в рамках проекта «К истокам», сообщили в администрации региона. Проект победил на X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы охватят 6030 квадратных метров в центре села. Сумма финансирования составляет 30,6 миллиона рублей. Подрядчик приступил к подготовке 15 июня, завершить планируют к 1 октября 2026 года.

Проектом предусмотрено освещение и озеленение территории: посадка декоративных яблонь и сирени, разбивка газона с автоматическим поливом и цветников из многолетников. Появятся малые архитектурные формы, системы видеонаблюдения и оповещения. В концепцию также вошли пешеходный бульвар, детская и событийная площадки, а также арт-объект, посвященный истории села. Рядом уже есть стадион, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, тренажерный зал и обновленный парк Победы.

Для орловцев это станет новой точкой притяжения. Местные жители смогут гулять по бульвару, проводить время на детской площадке и участвовать в массовых мероприятиях. Работы идут по графику, и уже осенью село получит современное общественное пространство, которое сохранит историческую память и создаст комфортные условия для отдыха.