В Орле высадили 4,6 тысячи бегоний и петуний на клумбах

Фото: администрация Орла

В Орле продолжаются работы по озеленению города, сообщает администрация областного центра. Накануне на клумбе перед гостиницей «Салют» высадили яркие петунии и бегонии – в общей сложности 4,6 тысячи растений. Сотрудники МБУ «Спецавтобаза» ежедневно трудятся над созданием летнего облика Орла, поэтапно обновляя городские клумбы. Новые цветы высаживают на месте отцветших тюльпанов.

Озеленители призвали орловцев ценить и уважать их труд: не срывать цветы, не выкапывать растения и не повреждать клумбы. Они стараются делать город ярче, уютнее и красивее для всех жителей. Работы по озеленению продолжаются, впереди – новые клумбы и цветочные композиции.

Орловцы могут наслаждаться обновленными газонами и радовать глаз яркими красками лета. Сотрудники «Спецавтобазы» напоминают, что красота города зависит от бережного отношения каждого жителя.