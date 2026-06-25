Экспорт круп из Орловской области вырос в 1,6 раза до 3,6 тысячи тонн

Фото: Елена Зябкина

С начала 2026 года Орловская область значительно нарастила поставки круп и хлопьев за рубеж. С 1 января по 24 июня экспортировано 3,6 тысячи тонн продукции – на 1,4 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает регионально управление Россельхознадзора. За границу отгружали гречневую, пшеничную, перловую, манную и гороховую крупы, а также овсяные и пшенные хлопья.

Крупнейшими покупателями орловской продукции стали Республика Беларусь – 42% от общего объема, и Республика Молдова – 39%. Также крупы отправляли в Сербию, Узбекистан, Конго и другие страны. Лабораторные исследования не выявили карантинных объектов, вся продукция полностью соответствовала требованиям стран-импортеров.

На каждую партию оформили фитосанитарные сертификаты. Рост экспорта подтверждает высокое качество орловских круп и растущий спрос на них за рубежом. Орловские производители продолжают расширять географию поставок и укреплять позиции на международном рынке.