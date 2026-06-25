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НовостиПолитика25 июня 2026 8:56

В Орловской области сбили восемь БПЛА

Беспилотники на Орловщине сбили в течение суток
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

На территории орловского региона за прошедшие сутки дежурными средствами ПВО были ликвидированы восемь беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы Орловщины, при попытке атаковать область никто не пострадал, объекты инфраструктуры также не получили повреждений. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Только за прошедшую ночь на территории России, по информации Минобороны, было перехвачено и уничтожено 269 украинских беспилотников самолетного типа.