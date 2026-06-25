Орловчанка и ее питомец взяли бронзу на первом чемпионате России по кинологическому спорту

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Ленинградской области в городе Мурино прошел первый чемпионат России по дисциплине современное двоеборье в кинологическом спорте. На старт вышла 21 спортивная пара, в том числе представители Орловской области. По итогам соревнований орловцы показали достойные результаты: Оксана Курбатова и ее бордер-колли Брабус набрали 196 баллов и завоевали бронзовые медали.

Чуть-чуть не хватило до пьедестала Татьяне Гетте-Кишиневской и койкерхондье Ричарду – они заняли четвертое место. Пятое место у Елены Краснопевцевой и малинуа Ясмин. Также в десятку вошли Елена Краснопевцева с бордер-колли Иллария – десятое место. Мария Ночевкина и бордер-колли Имин (Доки) финишировали двенадцатыми, Анна Панарина и бордер-колли Бриз замкнули турнир на тринадцатой позиции.

В команде Орловской области отметили, что каждое выступление – это большая работа, часы тренировок, внимание к деталям и взаимное доверие.