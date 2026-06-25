Орловские хирурги провели сложную операцию на позвоночнике пациентке с болезнью почек

Фото: архив департамента здравоохранения Орловской области

В нейрохирургическое отделение Орловской областной клинической больницы поступила 47-летняя пациентка с патологическим переломом двенадцатого грудного позвонка. Состояние женщины осложняли тяжелые сопутствующие заболевания, в том числе хроническая болезнь почек V стадии, из-за которой она постоянно проходит гемодиализ. Врачи провели консультацию со специалистами федеральных центров, которые рекомендовали операцию в крупном многопрофильном стационаре.

Команда ООКБ выполнила высокотехнологичное вмешательство. Перед хирургами стояла сложная задача – устранить сдавление нервных структур, стабилизировать позвоночник и при этом учесть тяжелое состояние пациентки. Во время операции применялся аппарат Cell Saver – система, которая собирает, очищает и возвращает пациенту его собственную кровь. Это позволило снизить потребность в донорских компонентах.

Благодаря современным технологиям и слаженной работе орловских медиков операция прошла успешно. После лечения женщина выписана из стационара с улучшением состояния здоровья. Врачи отметили, что использование аутогемотрансфузии особенно важно при таких сложных вмешательствах.

Для орловчанки это стало вторым шансом на полноценную жизнь. Теперь она продолжает наблюдаться у специалистов и соблюдает рекомендации лечащих врачей. История пациентки – пример того, как профессионализм и современное оборудование помогают даже в самых сложных случаях.