В Орле с 8 по 11 июля пройдет Финал Кубка России по пляжному волейболу

Фото: Елена Зябкина

В Орле с 8 по 11 июля пройдут решающие матчи Кубка России по пляжному волейболу. На площадках города сыграют лучшие мужские и женские тандемы страны, включая членов национальной сборной. Всего на кубке выступят 64 пары. В этом году турнир вышел на международный уровень: планируется участие команд из Казахстана и Беларуси. Соревнования стартуют 8 июля с группового этапа, продолжатся играми на вылет и завершатся финалами 11 июля.

Основные баталии развернутся в центре Орла на площади Ленина, где возведут временные трибуны на 1500 зрителей. Также задействуют корты на Центральном стадионе имени Ленина. Трансляции матчей будут доступны по всей России на федеральных каналах и интернет-платформах. Финал Кубка России – четвертый этап розыгрыша трофея, предыдущие прошли в Ярославле, Волгограде и Зеленоградске.

Помимо напряженных игр, зрителей ждет большая зона активностей от партнеров Всероссийской федерации волейбола. Проведение турнира в Орле поддерживает компания «Щелково Агрохим». Расписание: 8, 9 и 10 июля – игры в группах, 11 июля в 15:15 и 16:30 – матчи за третьи места, в 18:15 и 19:30 – финалы.

Для орловцев и гостей города это событие станет настоящим спортивным праздником. Билеты на трибуны можно будет приобрести перед началом соревнований. Организаторы обещают яркое шоу и незабываемую атмосферу на главной площади Орла.