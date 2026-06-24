В Орловском округе перекроют дороги из-за велогонок 25 и 26 июня

Фото департамент физической культуры и спорта Орловской области

В Орловском муниципальном округе 25 и 26 июня временно перекроют движение на нескольких участках дорог. Это связано с проведением чемпионата и первенства Орловской области по велосипедному спорту. Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00, сообщает департамент физкультуры и спорта региона.

В первый день, 25 июня, перекроют участок дороги «Северный подъезд к Орлу» – Лунево – Моховое с 7-го по 13-й километр. 26 июня ограничения введут на трассе поселок Знаменское – деревня Сабуровские Выселки. Движение перекроют в направлении села Сабурово на участке с 1-го по 6-й километр.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Орловцам рекомендуют заранее планировать маршрут и соблюдать скоростной режим. Меры принимаются для безопасности спортсменов, автомобилистов и пешеходов.