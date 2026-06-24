Орловцы взяли ипотечных кредитов на три миллиарда за первые три месяца 2026 года

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В первом квартале 2026 года орловцы заключили 849 ипотечных договоров – почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем заемных средств вырос на треть и превысил три миллиарда рублей. Несмотря на оживление, жители региона продолжают брать кредиты с осторожностью из-за высоких ставок, отмечают в Банке России.

Начальник экономического отдела отделения ЦБ по Орловской области Наталья Киселева пояснила, что рост сдерживает макропруденциальное регулирование. Банки не готовы выдавать крупные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой, особенно тем, кто не может оплатить хотя бы 30 процентов стоимости жилья. Это помогает снизить число рискованных сделок и защитить людей от непосильных обязательств.

Как и в прошлом году, орловцы предпочитают вторичное жилье. На покупку таких квартир выдали 610 кредитов, тогда как на новостройки – почти в три раза меньше, 239 договоров. Объем займов на «вторичку» составил 1,8 миллиарда рублей против 1,2 миллиарда на новое жилье. Киселева связала это с расширением льготных программ: с апреля 2025 года «Семейная ипотека» доступна не только для новостроек, но и для квартир на вторичном рынке.