Орловский ветврач дал разрешение на продажу 343 кг говядины без проверки на радиацию

Фото: архив Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Ливенском районе Орловской области ветеринарный врач выпустил в продажу крупную партию говядины. Специалисты Россельхознадзора установили, что 21 и 22 мая на убойном пункте оформили документы на мясо весом 343 килограмма, сообщили в региональном управлении надзорного ведомства. Однако для этого использовали результаты лабораторных исследований от 30 октября 2025 года. Это нарушает правила, которые требуют проверять говядину на содержание радионуклидов раз в полгода.

Без актуальных анализов на цезий-137 и стронций-90 невозможно гарантировать безопасность продукции. Употребление такого мяса может быть опасно для здоровья. Ветеринарный врач пренебрег обязательными процедурами, создав риски для потребителей. К счастью, нарушение вовремя заметили в ходе мониторинга системы «ВетИС».

По результатам проверки владельцу убойного пункта объявили предостережение о недопустимости подобных действий. Ветврачу через систему «ВетИС» направили официальное предупреждение. Орловцам стоит быть внимательными при покупке мяса и требовать у продавцов актуальные документы на продукцию.