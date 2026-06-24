Более 3,5 тысяч вакансий представят орловцам на профярмарке

Фото: пресс-служба Кадрового центра Орловской области

В Орловской области 25 июня стартует федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие продлится два дня и станет главным кадровым событием года. Более 80 компаний представят соискателям свыше 3,5 тысяч вариантов трудоустройства, сообщает пресс-служба регионального Кадрового центра.

В первый день площадки откроются в Кадровых центрах «Работа России» в Мценске, Болхове, Малоархангельске, а также в поселках Колпна, Глазуновка, Залегощь, Кромы, Покровское и Нарышкино. Для гостей подготовили насыщенную программу: презентации актуальных вакансий, консультации экспертов, помощь в выборе профессии и построении карьерного маршрута. Особенно полезно это будет студентам и выпускникам.

Главная площадка развернется 26 июня в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина. Начало в 10:00. Здесь смогут поучаствовать не только соискатели и работодатели, но и школьники с родителями. Организаторы обещают активности для всех возрастов.